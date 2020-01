VIDEO. Driejarige maakt kunstwerk van papa’s dure auto

Het overkomt bijna iedere ouder. Je 3-jarige staat op een onbewaakt moment met stiften of verf in de hand en voor je het weet zijn je muren beklad. Wel, bij de Amerikaanse Aaron Clark bleef het helaas niet bij muren, maar moest zijn wagen eraan geloven.

De zoon van Aaron Clark nam de auto van zijn vader eens goed onder handen met witte verf. Het voorgevoel van de man uit Missouri klopte toen hij een spoor verf naar de garage zag leiden. Hij volgde het spoor en zag daar inderdaad zijn kunstzinnige peuter aan het werk. Niet alleen de geliefde auto van Aaron moest eronder lijden, door het hele huis en zelfs op de hond waren sporen van de witte latexverf te vinden.

Hoewel hij ongetwijfeld vermanend is toegesproken, kan Aaron wel lachen om de actie van zijn zoon. Hij besloot het spoor te volgen en deelde de video vervolgens op sociale media. “Voor als je benieuwd bent hoe het is om kinderen te hebben”, legt hij daarbij uit.

Twee uur poetsen

De schade van de nietsontziende peuter is gelukkig met wat poetswerk ongedaan te maken. Met flink wat water en wat elleboogvet is de tafel in elk geval alweer schoon. Het schoonmaken van de auto heeft Aaron ongeveer twee uur gekost.

In eerste instantie was Aaron best boos. “Tot ik bedacht dat mijn zoon niet probeerde mijn auto kapot te maken. Hij dacht waarschijnlijk dat hij aan het helpen was of iets goeds deed”, besluit vader Clark.

Bron: Metro Nederland