Pendelaar Joke: “Ik voel me zo vrij op een naturistenstrand”

Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Deze keer verklapt leerkracht Engels Joke (30) uit Gent haar best bewaarde geheimen.

Wat is je lievelingskledingstuk?

Een kledingstuk dat ik steeds weer opnieuw koop, is de Mile High Super Skinny van Levi’s. Ik vind het vaak moeilijk om broeken te kopen omdat ik vrij klein ben en stevige benen heb. Deze jeans heb ik steevast in mijn kledingkast liggen en draag ik voor allerlei gelegenheden: om les te geven, om te gaan wandelen, op vakantie…

Welk restaurant doet je watertanden?

In Gent is onlangs een nieuwe ramenbar geopend, Golden Gai in de Dampoortstraat. Ik kies altijd voor de Tantan Ramen en die zijn heerlijk. Zo nu en dan heb ik ook weleens zin in een lekker stuk vlees, maar dat is steeds moeilijker te vinden. Bij Bar Jeanne, aan de Zwijnaardsesteenweg in Gent, hebben ze een heel kleine, overheerlijke selectie die super traditioneel wordt geserveerd met frietjes en sla. Helaas is het een tijdelijk concept, dus wie nog wil genieten van hun gerechten moet snel zijn.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

Tien jaar geleden had ik dit nooit verwacht, maar ik ben de afgelopen tijd een natuurmens geworden. Hoewel ik nog steeds erg graag in de stad woon, kan ik tegenwoordig enorm genieten van een weekje tot rust komen in een afgelegen hutje. Wat lezen, wat wandelen, lekker eten: meer heb je eigenlijk niet nodig. Ik ben onlangs ook met mijn lief op vakantie geweest in Portugal en daar hebben we heel toevallig de naturistenstranden ontdekt. De eerste keer was wat onwennig, maar daarna zijn we expliciet op zoek gegaan naar naaktstranden. Het gevoel van vrijheid dat je ervaart, is onbetaalbaar.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Nu we Portugal hebben ontdekt, vermoed ik dat we daar nog vaak opnieuw naartoe zullen trekken. Ik noch mijn lief zijn zelf surfers, maar de mentaliteit is echt geweldig. Iedereen is zo à l’aise. Bovendien zijn er nog veel onontdekte plekjes waar amper toeristen komen en dat is altijd mooi meegenomen.

Welk boek zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

‘Het Achtste Leven (voor Brilka)’ van Nino Haratischwili. Het verhaal gaat over acht Georgische vrouwen, verspreid over vijf generaties. Je volgt hen van het einde van de negentiende eeuw tot nu ongeveer en ondervindt hoe het leven eraan toeging in Georgië. Sinds ik het gelezen heb, ben ik erg nieuwsgierig geworden naar het land.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Gent?

Eigenlijk raad ik iedereen die naar Gent komt aan om vooral eens naar een bruine kroeg te gaan. Het is een ervaring die je alleen hier kan meemaken. Wil je een jazzconcert meepikken, dan is Hot Club Gent een echte must.

Welk Instagramaccount geeft je inspiratie?

Ik volg heel veel honden op Instagram en dan vooral Newfoundlanders. Als kind hadden mijn ouders altijd zo’n hond en ik droom ervan om er ooit zelf een te hebben. Ik stalk mijn lief dan ook met schattige foto’s. Verder ben ik fan van food-accounts zoals BBC Good Food, Delicious Magazine en Ottolenghi.

Wil jij ook schitteren in deze rubriek? Laat het ons weten via [email protected]