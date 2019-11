Pendelaar Charles verklapt: “Op de trein tussen Parijs en Brussel kom ik echt tot rust”

Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Vandaag is het de beurt aan fotograaf, marketingconsultant en docent Charles Guislain (26) uit Parijs.

Tekst & foto van Camille Van Puymbroeck

Wat is je lievelingskledingstuk?

Een T-shirt van Yayoi Kusama die ik in Japan heb gekocht, meer bepaald op het museumeiland Naoshima. De print toont een pompoen, het stokpaardje van de artieste.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

Ik woon in Parijs, maar ik kom vaak naar Brussel om mijn vriendin te bezoeken. Tijdens die treinrit bevind ik me altijd in een soort grijze zone, een niemandsland waar ik volledig tot rust kan komen.

Welk restaurant doet je watertanden?

Ik ga heel graag naar Ploegmans in de Hoogstraat in Brussel als ik zin heb in een typisch Belgisch gerecht. De bediening is super sympathiek en de prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend, zeker wat betreft het middagmenu.

Naar welke bestemming keer je steeds terug?

Nog niet zo lang geleden ben ik twee weken in Japan geweest en ik moet zeggen: dat was een haast buitenaardse belevenis. Je krijgt te maken met een heuse cultuurschok en na twee weken ben je zelfs een beetje misselijk van alle prikkels. Het museumeiland Naoshima was een van mijn favoriete ontdekkingen – zelfs in het hotel hingen allerlei kunstwerken. Alle gebouwen op het eiland zijn van de hand van Tadao Ando, een van de belangrijkste Japanse architecten. Verder zijn het Tokyo Metropolitan Teien Art Museum en de stad Kyoto in z’n geheel zeker een bezoekje waard.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Parijs?

Het Musée Marmottan Monet. Dat bevindt zich vlak naast de Jardin du Ranelagh in het zestiende arrondissement en het vormt een ode aan het impressionisme. Ze hebben onder andere een spectaculaire collectie van de hand van Monet, de grootste ter wereld trouwens. Op dit moment kan je er ook een tentoonstelling van het figuratieve œuvre van Piet Mondriaan gaan bekijken die de moeite loont.

Welke film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Zowat alle films van Jacques Tati: ‘Mon Oncle’, ‘Les Vacances de Monsieur Hulot’, ‘Playtime’… Hij weet als geen ander dagdagelijkse gebeurtenissen te herleiden tot een regelrechte komedie. Hij stelt zich bijvoorbeeld de vraag of we de modernisering wel écht kunnen beschouwen als vooruitgang of niet.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meest trots?

Dat is mijn afgewassen jeansvest uit de jaren 70. Ik heb het ooit voor drie euro op de kop getikt bij Think Twice in Brussel en heb me de aankoop nog nooit beklaagd.

