Ex-VTM-baas: “Bart De Pauw heeft intussen lang genoeg geboet”

Mike Verdrengh heeft in een interview zijn mening gegeven over de gang van zaken rond de Bart De Pauw-affaire. Volgens de voormalige VTM-programmadirecteur blijft de zaak veel te lang aanslepen.

Eind 2017 was Bart De Pauw (51) betrokken bij een #MeToo-schandaal. Verschillende vrouwen stapten toen naar de VRT en beschuldigden hem van stalking en ongewenste sms’jes. De voormalige VRT-CEO Paul Lembrechts besliste toen om de samenwerking met de tv-maker stop te zetten. Sindsdien loopt er een onderzoek naar de tv-maker, maar na bijna tweeënhalf jaar is er nog steeds geen duidelijkheid.

“Louter gebaseerd op verdachtmakingen”

Ex-VTM-baas Mike Verdrengh (74) stelt zich vragen bij die radicale beslissing van de VRT. Hij zou Bart De Pauw zelfs graag terug op televisie zien. “Ik zou de terugkeer van Bart alleszins toejuichen. Het is hem gegund. Die zaak blijft nu toch wel heel lang aanslepen. En die eerste beslissing van de VRT-baas, je kon daar op z’n minst vragen bij stellen. Heel snel, emotioneel, en louter gebaseerd op verdachtmakingen. Ik denk dat Bart nu lang genoeg geboet heeft, niet? God de Vader en Paul Lembrechts zijn blijkbaar de enigen die inzicht hebben over de omvang van het dossier. Laten we geen monster maken van Bart, genre Harvey Weinstein. Pas op, ik zou me met elke vezel in m’n lijf verzetten tegen elke vorm van machtsmisbruik. Maar kunnen we niet gewoon de pagina omslaan in afwachting van een mogelijke rechtszaak? Je kan moeilijk z’n carrière tien jaar blokkeren”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Zelf aanvoelen wat kan

Verdrengh beseft dat een terugkeer naar televisie niet eenvoudig zou zijn, maar dat Bart De Pauw dat zelf het best kan inschatten. “Hij is oud en wijs genoeg om te oordelen over de gevoeligheden van zo’n comeback. De grappen die Bart typeren zouden in ’t begin wel wat moeilijk liggen. Nogmaals, ik vermoed dat hij wel perfect zal aanvoelen wat kan en wat niet. En dan kan je je als kijker toch enkel verheugen op het vooruitzicht dat een straffe tv-maker als hij weer aan het werk gaat. Er zal in het begin wat ruis zitten op de verhouding tussen kijker en Bart, maar als zelfs zware misdadigers tweede kansen krijgen, dan moet hij daar zeker voor in aanmerking komen”, besluit hij.