VIDEO. ‘Thuis’-actrice Leen Dendievel na #MeToo-affaire: “Bart De Pauw mag mij altijd bellen voor een nieuwe reeks”

Leen Dendievel heeft een opvallende uitspraak gedaan in een podcast. De actrice uit Thuis beweert dat ze een samenwerking met Bart De Pauw wel ziet zitten. “Als hij me morgen vraagt om mee te spelen in een nieuwe reeks, dan hap ik onmiddellijk toe.”

Eind 2017 was De Pauw betrokken bij een #MeToo-schandaal. Verschillende vrouwen stapten toen naar de VRT en beschuldigden De Pauw van stalking en ongewenste sms’jes. De openbare omroep besliste toen om de samenwerking met de tv-maker stop te zetten. Sindsdien loopt er een onderzoek naar de tv-maker.







Dendievel weet niet of De Pauw schuldig of onschuldig is “maar hij blijft een goede tv-maker.” De 35-jarige actrice is zo de eerste BV buiten de vriendenkring van De Pauw die het voor hem opneemt.

In de podcast van Alex Agnew praat ze openlijk over #MeToo: “Wie fouten maakt, moet boeten. Maar ik kijk nog steeds naar films van Woody Allen, want ik ben een fan. En als morgen It’s showtime van Bart De Pauw verschijnt, dan kijk ik daar ook naar. Want die reeks zal ongetwijfeld goed gemaakt zijn. Heeft Bart fouten gemaakt? Waarschijnlijk, maar ik weet dat niet. Als hij me een voorstel doet, dan zeg ik meteen toe.”

“Gek als ik nee zeg”

“Ik zal hiervoor wel wat kak over mijn hoofd krijgen”, lacht ze nog. “Ik zie het probleem niet. Als hij iets fout doet, dan zal hij het geweten hebben. Maar waarom zou ik mezelf verbranden als ik in een reeks van Bart De Pauw meespeel? Ik vind hem een goede tv-maker. Ik keek bijvoorbeeld graag naar Het geslacht De Pauw. Als Woody Allen me morgen belt voor een rol in zijn film, dan zou iedereen me gek verklaren als ik neen zeg. Maar als Bart De Pauw het vraagt, dan zou ik niet mogen meedoen? Geef toe dat die denkwijze een beetje raar is.”

Bron: Gazet van Antwerpen