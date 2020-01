Doe liever dit in plaats van wraak te nemen op je ex

Valentijn is niet voor iedereen een pretje, zeker niet wanneer je relatie nét gedaan is. Ben je boos op je ex of wil je wraak nemen? Dan moet je zeker eens een bezoekje brengen aan het Hemsley Conservation Centre. De Britse zoo geeft je de kans om een kakkerlak naar je ex te vernoemen.

Voor 1,50 pond (1,80 euro) kan je een kakkerlak de naam van je ex geven. De dierentuin hoopt mensen met een gebroken hart te kunnen helpen met hun ‘kakkerlakprogramma’. Je krijgt bovendien een certificaat én het geld wordt in projecten voor de dierentuin gestoken.

Tweede editie

Vorig jaar bleek de actie al een groot succes te zijn, daarom besloot de zoo om een tweede editie te organiseren.