Bizar. Man fantaseert over seks met zijn grote liefde, Lisa de kakkerlak

De Grote Liefde. Sommigen hebben hem of haar al gevonden, anderen blijven eeuwig op zoek. Gelukkig vallen we niet allemaal op hetzelfde type, zodat er voor iedereen wel iemand of iets rondloopt op deze wereld. De Japanse kok Yuta Shinohara vond de liefde van zijn leven in Lisa de kakkerlak.

Insectenkok

In het gewone leven staat Yuta Shinohara bekend als een beroemde insectenkok. Hij organiseert workshops over insectencokctails, insectenpatisserie en ramen met sprinkhanen en meelwormen. Zijn liefde voor Lisa stond dus min of meer in de sterren geschreven. Tijdens een interview met het YouTubekanaal ‘Asian Boss’ vertelde hij honderduit over zijn liefde voor de kakkerlak. Hij kocht zijn minnares in Afrika en had blijkbaar ook regelmatig natte dromen over haar.

Geen seks







Hij besefte echter dat dat praktisch gezien onmogelijk was: ze was te klein. Ondanks het gebrek aan seksuele interactie, was hun relatie wel serieus volgens Shinohara: “Het kan zijn dat ik me het gewoon heb ingebeeld omdat ik zo gehecht was aan haar, maar ik had de indruk dat we echt communiceerden. We waren 100% serieus. Geen enkel menselijke vrouw is zo aantrekkelijk als Lisa. Ze was mijn eerste liefde. Ik weet dat het onmogelijk is om seks te hebben, maar ik beeld me graag een wereld in waar kakkerlakken reusachtig worden, of ik heel klein.”

R.I.P.

Mooie liedjes duren niet lang. Een jaar na hun ontmoeting stierf Lisa een natuurlijke dood. “De dag waarop ze het leven liet, was moeilijk, maar ik wist dat die dag eraan zat te komen omdat kakkerlakken slechts kort leven. Ik heb haar dan ook opgegeten als een teken van eerbied. Nu leeft Lisa verder in mijn hart en maakt ze deel uit van mijn lichaam”, aldus Shinohara. Hij zet zijn carrière als insectenkok nu verder, dus wellicht ontmoet hij snel een nieuwe vlam.