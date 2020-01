Komkommersap: wondermiddel of zever in pakskes?

Iedereen is op zoek naar de bron van eeuwige jeugd en we hebben allemaal zo onze eigen ‘wondermiddeltjes’ om in vorm te blijven. De één zweert bij een zijden kussenhoes, de ander drinkt elke ochtend een glas water met citroensap en nog anderen zoeken hun heil bij komkommersap.

Laten we wel wezen: er bestaat geen wondermiddel om eeuwig jong te blijven. De natuur gaat nu eenmaal haar gangetje en vroeg of laat moeten we er allemaal aan geloven. Of het nu om grijze haren, rimpels of ouderdomskwaaltjes gaat, slechts weinigen blijven ervan gespaard. Uiteraard zijn er wel manieren om wat langer fit te blijven, maar die werken niet allemaal even goed.

Eeuwig jong

De laatste trend in foodie-land is komkommersap. Aanhangers zweren dat het drankje hen in topvorm houdt, hun huid laat stralen en elk kwaaltje doet verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar niet iedereen is even enthousiast over de trend. Volgens The Medical Medium zou niets zo dicht in de buurt komen van de bron van eeuwige jeugd als een halve liter komkommersap per dag en zou het drankje kwalen als eczeem, migraine en angsten tegengaan.

Geen vezels

Het Britse magazine Glamour wou weleens weten wat er nu echt waar is van al die beweringen en ging in gesprek met voedselexperte Sophie Pelling. Zij is minder enthousiast. Komkommersap is inderdaad erg hydraterend, niet verwonderlijk als je bedenkt dat de groente voor 96% uit water bestaat, maar veel meer valt er niet voor te zeggen. “Het feit dat het goedje wordt verkocht als sap en dus geen smoothie, betekent dat alle vezels verloren gaan. Komkommer bevat inderdaad potassium, vitamine K en vitamine C, maar die stoffen zullen je lichaam niet als bij wonder zuiveren of helen.” Komkommersap drinken is dus zeker niet schadelijk, maar een wondermiddel is het niet.