Dit is waarom dokters zo’n onleesbaar handschrift hebben

Het lijkt contra-intuïtief dat artsen – die algemeen beschouwd worden als intelligente, verfijnde mensen – zo vaak een verschrikkelijk handschrift blijken te hebben. En dat kan bovendien gevaarlijk zijn: als de apotheker het voorschrift van de arts verkeerd leest, kan je een andere dosis van een medicijn meekrijgen, of zelfs een volledig verkeerd medicijn. Maar waarom is het handschrift van artsen zo onleesbaar?

In 2006 concludeerde de Amerikaanse ngo Institute of Medicine dat het handschrift van artsen jaarlijks zo’n 7000 slachtoffers maakte, terwijl vermijdbare fouten die te wijten zijn aan het handschrift van artsen jaarlijks 1,5 miljoen Amerikanen schade toebrachten. Onthutsende cijfers.

Veel artsen zijn sindsdien overgeschakeld naar digitale voorschriften, en in sommige Amerikaanse staten is dat zelfs verplicht. Maar dat verklaart nog niet waarom de doktershandschriften überhaupt zo onleesbaar zijn.

Krampen in de handen

Één reden is dat dokters dagelijks véél meer moeten schrijven dan we beseffen. “In de medische wereld geldt de regel: als het niet op papier staat, is het niet gebeurd”, aldus Celine Thum, directeur bij het wereldwijde medische dienstencentrum ParaDocs Worldwide, aan gezondheidssite The Healthy. “De eerste patiënt van de dag kan daardoor een perfect leesbaar briefje meekrijgen, maar tien uur en een dozijn afspraken later kunnen de handspieren van artsen weleens krampen krijgen.”

“Ook hetgeen artsen op papier moeten zetten is niet altijd eenvoudig te spellen. ‘Glomerulonephritis’ bijvoorbeeld: daar kan al eens een klinker op de verkeerde plaats staan. Daarom gebruiken artsen vaak afkortingen, die apothekers onmiddellijk kunnen ontcijferen.”

In elk geval blijft de boodschap: als je een voorschrift onder de neus geschoven krijgt waar je geen touw aan kan vastknopen, vraag je best om opheldering aan je arts.