10-jarig meisje zonder handen wint schrijfwedstrijd

De 10-jarige Sara Hinesley werd in China geboren zonder handen en ging in 2015 in de Verenigde Staten wonen. Daar heeft ze nu de Nicholas Maxim-prijs gewonnen in het cursief schrijven.

Zelf snapt Sara niet goed wat er zo speciaal is aan het winnen van een nationale schrijfwedstrijd. Ze kan Engels en een beetje Mandarijn schrijven. Toen ze dit jaar cursief leerde schrijven, zei Sara aan The Washington Post, dat ze het “nogal eenvoudig” vond. Het maakt dus niets uit dat ze geen handen heeft.







De studente uit de derde graad van de St. John’s Regional Catholic School in Maryland, won dit jaar de Nicholas Maxim-prijs voor haar cursieve handschrift. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan studenten met speciale behoeften. Om te schrijven grijpt het meisje een potlood tussen haar armen. Ze concentreert zich op de vormen van letters, elk punt en elke curve. “Schrijven in cursief voelt als het maken van kunst”, zegt Sara.

Ik-kan-het

Ook mama Cathryn bewondert haar dochter: “We leerden vrij snel om haar oordeel te vertrouwen”, zegt ze. “Ze beweegt zich door het leven op een manier dat je nooit aan haar handicap denkt, omdat ze altijd een ik-kan-het, het-lukt-me-wel mentaliteit heeft.”

In haar vrije tijd tekent Sara graag, geniet ze van zwemmen, spelen met haar zusje en neemt ze deel aan de schaakclub van haar school. Er is weinig dat ze niet wil proberen, zegt haar moeder: “Sara is een bewijs van doorzettingsvermogen en de menselijke geest. Elke dag ben ik verbaasd over de dingen die ze kan en wilt doen. Ze probeert obstakels niet te ontwijken, maar probeert een manier te vinden om ze op te lossen.” Het meisje ontvangt binnenkort tijdens een prijsuitreiking haar trofee.