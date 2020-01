IN BEELD. Voor een prikje fotoshopt deze vrouw je ex uit je foto’s

Heb je een favoriete vakantiefoto die je niet meer met de wereld kan delen omdat je ex hem grondig verpest? Een Twitteraar helpt je uit de nood! Voor het luttele bedrag van 15 dollar, oftewel 13,50 euro, fotoshopt zij die slechte herinneringen op een professionele manier weg.

Voor velen is @hexappeal de redder in nood. Zij verwijdert in een handomdraai je ex van je foto’s, waardoor het lijkt alsof jij alleen stond te poseren voor die zonsondergang of op dat trouwfeest. De Twitteraar vroeg eerst 10 dollar voor haar diensten, maar omdat de vraag bleef stijgen, betaal je nu een redelijke 15 dollar.

Haar klanten zijn in elk geval erg tevreden: “Beste 10 dollar die ik ooit heb uitgegeven” en “Nu heb ik eindelijk mijn foto op de schommel terug!”, klinkt het op Twitter.