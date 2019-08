Meest succesvolle man op Tinder verklapt zijn geheim

Je hoeft je al jaren niet meer te schamen voor het gebruik van een datingapp. Toch vindt niet iedereen geluk in de liefde via Tinder. Het kan wel, en daar is de Brit Stefan-Pierre Tomlin het bewijs van. Hij is immers de meest naar rechts geswipete man van de app en geeft zijn geheimen prijs zodat gewone stervelingen ook een kans maken in de liefde.

Want geluk in de liefde, dat heeft het 29-jarige model inmiddels wel. De Londenaar paradeert met de X Factor-winnares van 2018 Natasha Boon aan zijn arm op de rode lopers. Want ook daar wordt hij – de meest stijlvolle man volgens Tinder – regelmatig gespot.

Actief

Tomlin laat namelijk aan The Sun weten dat je vooral zo actief mogelijk moet zijn op de app. Nu moeten we toegeven dat hij zijn looks, modegevoel รฉn foto’s natuurlijk ook wel mee heeft, maar toch is dat niet de enige sleutel tot succes.

Wil je meer matches? Zorg dan dat je eerste foto een felgekleurde achtergrond heeft. Voeg ook altijd een vakantiefoto aan je selectie toe. Volgens Tomlin laat die zien dat je een leuk leven hebt. Glamourfoto’s mag je laten zitten, ga liever voor iets origineels. Ga voor mooi gekleed, maar ook casual voor het beste resultaat. Groepsfoto’s kun je het beste op positie vier of nog verder zetten.

Zondagmiddag

Qua timing is zondag om 14 uur perfect, volgens Tomlin. “Iedereen is brak en zit lekker binnen. Vooral in de winter.” Op weekdagen kan je beter wachten met swipen tot na half elf ’s avonds. Net voor het slapengaan wordt de app nog grondig gecheckt.

Hoewel Facebook qua privacy niet altijd heel geliefd is, doet het medium wel veel goeds voor je dateleven. Koppel je Facebook รฉn Instagram aan Tinder. Zo weet je meteen of jij en je mogelijke match dingen gemeen hebben. Geef in je biografie niet te veel over jezelf weg. Maak wรฉl gerust een grapje, daten moet tenslotte ook een beetje leuk blijven.

