VIDEO. Internet lacht zich krom met presentatrice die scheet laat tijdens talkshow

Kijkers van ‘The Wendy Williams Show’ lagen in een deuk toen de presentatrice tijdens haar betoog stiekem een wind liet. “Ik heb tranen van het lachen”, klinkt het onder meer.

Toen Wendy Williams afgelopen vrijdag over American Football-speler Odell Beckham aan het praten was, klonk er plots een scheetgeluid door de studio. Het was duidelijk dat die van de 55-jarige presentatrice afkomstig was, aangezien ze op het bewuste moment even niet praatte en haar microfoon het geluid oppikte. De Amerikaanse mediapersoonlijkheid deed alsof er niets gebeurd was en zette haar tirade rustig verder.

“Ranzig”

Het was de kijkers echter niet ontgaan. Die reageerden massaal op Twitter. “Ik zag Wendy Williams net stiekem een scheet laten tijdens haar show. Ik heb tranen van het lachen”, en “Ik kan niet slapen omdat ik de hele tijd moet denken aan Wendy Williams die een ranzige scheet laat tijdens haar talkshow”, is de teneur.

Did Wendy Williams really fart on tv or did one of y’all edit that? Cuz if she did… 😭😂 — 𝕊𝕖𝕤𝕤𝕙𝕠𝕞𝕒𝕣𝕦 (@jaylann___) 20 januari 2020

Can’t sleep cause I can’t stop thinking about Wendy Williams letting out a nasty fart during Friday’s episode of her daytime talk show. — cameron 🦋 (@imallbikiniporn) 20 januari 2020