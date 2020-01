Qmusic-presentatrice ontslagen: “Ik voel me gedumpt”

Wine Lauwers zal voortaan niet meer te horen zijn op Qmusic. Ze werd ontslagen in het kader van een collectief ontslag, en dat nadat ze juist uit zwangerschapsverlof kwam. “Het doet wat met een mens”, zucht ze.

De 34-jarige radiopresentatrice beviel vorig jaar in februari van haar tweede kindje. Ze was op zwangerschapsverlof en zou vandaag, 2 januari, opnieuw aan de slag gaan. Ze kreeg echter te horen dat ze niet meer hoefde te komen. “2 januari, morgen. De dag waarop ik, na lang thuis te zijn gebleven voor de kindjes, terug aan de slag zou gaan bij Qmusic. Zou gaan. Want ik ga niet. Ik blijf nog even langer thuis, bij de kindjes. Ik werd ontslagen. En dus start ik het jaar werkloos. Niet zonder werk, want handenvol hier. Maar geen betalend werk. Werk waardoor je deel uitmaakt van de maatschappij, buitenkomt en sociaal contact hebt met mensen van pakweg je eigen leeftijdscategorie.”

Angst en hoop

“Het doet wat met een mens. En dat in een fase in je leven waarop het sowieso zoeken is. Want wie ben ik (nog) naast mama? Na een jaar volledig in het teken van moederen, boezemde opnieuw werken me zowel angst als hoop in. Angst, want hoe ga ik dat allemaal bolwerken en hoe zal het de kindjes vergaan? Hoopvol, want hélemaal klaar om een deel van mezelf terug te vinden. Dat ambitieuze deel dat energie krijgt van radio maken, muziek, de luisteraar en de collega’s. Maar niet zo”, vertelt ze op Instagram.

Ontnuchterend

Toch een vreemde wending, want was de zangeres en radiopresentatrice uit Aartselaar dan niet beschermd tijdens ouderschapsverlof? “Ja hoor! Maar niet in het geval van collectief ontslag. En dus werd ik, ondanks eerdere steun van mijn bazen om even 100 procent mama te zijn, toch bedankt voor bewezen diensten. En dat is… raar! En ontnuchterend. En hard. Op goeie dagen vind ik het spannend en is het het begin van iets anders, moois. Op mindere dagen voel ik me gedumpt en maakt het me onzeker. Ik toost op vele goeie dagen dus in 2020! Voor mezelf en iedereen rond me. Waarin we wat liever voor de ander mogen zijn. Waarin mama’s zonder zorgen tijdelijk voor hun kindjes kunnen kiezen zonder nadien te moeten vrezen voor hun job. Even getwijfeld om dit te posten. Maar instagram is meer dan mooie momenten delen alleen. Die zijn er gelukkig nog steeds in overvloed. Ondanks kutnieuws zoals een ontslag”, besluit ze.

Eigen nachtprogramma

Wine werkte sinds 2011 bij Qmusic, afwisselend als radiopresentatrice en achter de schermen. Vanaf oktober 2018 had ze haar eigen nachtprogramma in het weekend.