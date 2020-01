VIDEO. Man paradeert als Adolf Hitler in zijspan op motorfestival

De Duitse politie maakt jacht op een man die verkleed als Adolf Hitler paradeerde op een festival voor motoren – tot groot jolijt van de aanwezigen.

“Als iemand zich verkleedt in Adolf Hitler is een onderzoek altijd noodzakelijk”, aldus een woordvoerder van de Saksische politie aan het Duits persagentschap DPA.

De valse Führer verscheen op een motorevent voor oldtimers in Augustusburg, nabij Chemnitz in Oost-Duitsland. Enkele omstaanders legden het tafereel vast op film.

De valse Hitler zat in een zijspan, naast een man verkleed in een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog, die de militaire motor bestuurde. Op de beelden is te zien hoe de motor geparkeerd staat naast een politiewagen, maar de politie grijpt niet in. Sterker nog: de aanwezige politieman die instaat voor de bewaking haalt met de glimlach zijn gsm boven om foto’s te nemen. Op de achtergrond is gelach te horen.

“Meer dan slechte smaak”

Intussen is de agent in kwestie op het matje geroepen door zijn oversten. Hij heeft zijn fout erkend en riskeert een disciplinaire sanctie. De man die zich verkleedde als de nazileider riskeert vervolging wegens inbreuken op de Duitse wet op het gebruik van verboden symbolen.

De premier van de Duitse deelstaat Saksen, Michael Kretschmer, heeft het incident al sterk veroordeeld. “Zich verkleden als een massamoordenaar is meer dan slechte smaak”, tweette hij. “Dit soort gedrag is onaanvaardbaar en is niet voor herhaling vatbaar.”

Bikertreffen auf #Augustusburg: Auftritt als Massenmörder ist mehr als geschmacklos. Bin mir mit Bürgermeister Neubauer einig. Wir wünschen uns 2021 das 50. Treffen. Zuvor muss klar sein: So ein Verhalten ist nicht akzeptabel & wird sich nicht wiederholen. https://t.co/QArT3DTbI6 — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) January 13, 2020

De Oost-Duitse deelstaat Saksen wordt de laatste jaren geplaagd door neonazistische groeperingen en manifestaties.