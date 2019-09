BIZAR. Slip van Adolf Hitlers vrouw onder de hamer

Een roze zijden slip die toebehoorde aan Eva Braun is in het Verenigd Koninkrijk geveild voor 3700 pond, of zo’n 4187 euro. Het ondergoed was in handen van een privéverzamelaar.

De koper was anoniem en plaatste telefonisch het winnende bod. Hij kocht ook een wit kanten nachtkleed van Braun voor bijna 3000 euro. Braun was de minnares van Hitler. In april 1945, toen duidelijk werd dat de oorlog definitief verloren was voor de Duitsers, gaf ze haar jawoord aan de nazileider in een ondergronds bunkercomplex in hartje Berlijn, waarna beiden zich enkele minuten later van het leven beroofden.

Ook armband van Görings vrouw onder de hamer







De kledingstukken behoorden toe aan een privépersoon die spullen uit de Tweede Wereldoorlog verzamelt. Op dezelfde veiling in het Britse Towcester, tussen Londen en Birmingham, ging een armband onder de hamer die toebehoorde aan de vrouw van Hermann Göring, nazikopstuk en vertrouweling van Hitler. Het vergulde sieraad uit 1938, met swastika en fotobedel van Hitler, wisselde van eigenaar voor 2100 euro.

“De interesse in persoonlijke artefacten van nazikopstukken blijft bestaan, en er blijven dus hoge bedragen voor geboden worden”, aldus de veilingmeester. Britse parlementsleden hebben in het verleden al tevergeefs getracht om de verkoop van nazimemorabilia aan banden te leggen.