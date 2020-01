VIDEO. Tiener krijgt enorme dildo in oog en verliest wimpers

Stel je voor. Je gaat gezellig feesten met je vrienden en plots krijg je een gigantische dildo in je oog die ook nog eens je wimpers eraf scheurt. Het overkwam de Britse Tegan Denham op een avondje uit in Newcastle.

Denham was uitbundig aan het dansen met een gigantische penis in haar hand, toen ze plots slachtoffer werd van haar eigen attribuut. De 19-jarige vrouw kreeg het ding in haar oog, waarbij ze haar valse én echte wimpers verloor. De dildo liet bovendien een blauw oog achter.

Gelukkig kon de tiener er zelf om lachen en postte ze de video achteraf op Twitter, die al snel viraal ging.