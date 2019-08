BIZAR. Gemeente Dildo is promo voor seksspeeltjes spuugzat

Voor inwoners van Dildo is de maat vol: sinds de Canadese gemeente eerder deze maand een plaatsnaambord in de vorm van de beroemde Hollywoodletters cadeau kreeg van talkshowpresentator Jimmy Kimmel, verschijnt Dildo in promofilmpjes van seksspeeltjesfabrikant Our Pleasure. “Ongepast”, vinden de inwoners.

Inwoners van de gemeente Dildo, in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador, binden de strijd aan met de seksspeeltjesfabrikant Our Pleasure, die een Facebookvideo gepost had waarin Dildo gebruikt werd als decor om enkele producten te promoten.







De onrust begon met een grap van talkshowpresentator Jimmy Kimmel, die zich eerder deze maand verkiesbaar had gesteld als burgemeester van het dorp en daarbij een plaatsnaambord in de vorm van de iconische Hollywoodletters aan de gemeente schonk.

I am honored to serve as the first ever Mayor of #Dildo Newfoundland Canada… #JimmyLovesDildo pic.twitter.com/gwaVAhGNNf — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 16 août 2019



Een lid van de lokale bestuursraad verklaart aan de krant The Telegram dat de inwoners, ondanks de scabreuze naam van hun dorp, niet opgezet zijn met het feit dat hun gemeente gebruikt wordt voor het promoten van seksspeeltjes. “We vinden het ongepast”, aldus Andrew Pretty. “Veel inwoners zijn er niet over te spreken. Dat bedrijf is te ver gegaan. Dit is niet waar ons dorp voor staat.”

Petitie

Volgens Pretty nam het bedrijf foto’s van seksspeeltjes in het dorp bij klaarlichte dag, hetgeen niet in goede aarde viel bij de bewoners. “Ze namen onder andere foto’s vlakbij een speeltuin… Dat is niet gepast”, klinkt het. “Een achtjarig kind hoort geen seksspeeltjes te zien rondgaan in onze gemeenschap.” Een petitie die Our Pleasure wil verbieden om foto’s van het dorp te gebruiken in advertentiemateriaal en campagnes op sociale media heeft naar verluidt al “vijf pagina’s aan handtekeningen” verzameld.

Volgens de eigenares van Our Pleasure heeft het bedrijf er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat niemand in de buurt was wanneer de foto’s genomen werden. “Maar het onderwerp is nog steeds taboe”, zegt Cathy Daniels.