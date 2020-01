Wel seks, maar geen trio’s voor de olympische atleten in Tokio

De fabrikant die de bedden voor het olympisch dorp in Tokio maakt, heeft verklaard dat de bedden sterk genoeg zijn voor twee personen – en hun seksuele activiteiten -, maar niet voor drie. De volledig uit recycleerbaar karton vervaardige bedkaders werden eerder niet sterk en breed genoeg geacht voor de op seks beluste atleten.

Kartonnen bedden

De organisatie van de Olympische Spelen, die in de zomer van dit jaar in Tokio zullen plaatsvinden, besliste om te kiezen voor een milieuvriendelijke oplossing voor de slaapzalen in het olympisch dorp: alle bedden zijn uit recycleerbaar karton gemaakt. Ook de matrassen kunnen worden herwerkt tot herbruikbaar plastic. De atleten moeten het bovendien met een éénpersoonsbed stellen, terwijl ze op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea afgelopen jaar nog konden genieten van een dubbel bed voor henzelf. Maar die ecologische mindset valt niet bij iedereen in goede aarde: niet alleen het slaapcomfort van de atleten wordt in vraag gesteld, maar ook hun seksueel comfort.

There will be 18,000 beds at Athletes Village for Tokyo Olympics—all made of cardboard frames. Organizers say will support 200 kilos, or 440 pounds. Olympics open July 24. pic.twitter.com/X9yauV1CrR — Stephen Wade (@StephenWadeAP) 9 janvier 2020

Seksfeest

Het olympisch dorp staat immers bekend als de locatie van een seksfeest voor de atleten die stijf staan van de adrenaline en endorfines na hun sportprestaties. Maar dat moet uiteraard wel veilig gebeuren: tijdens de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro werden er maar liefst 450,000 condooms – gemiddeld 42 per atleet – verdeeld in medische posten en in automaten. De Australische basketter Andrew Bogut vroeg zich dan ook op Twitter af of de kartonnen bedden wel stand zouden houden: “Geweldig gebaar… tot de atleten hun sportverplichtingen hebben afgerond en er gebruik wordt gemaakt van de duizenden condooms die worden uitgedeeld.”

Geen trio

Volgens ecologische beddenfabrikant Airweave zijn de bedden echter stevig genoeg om de intieme ontspanningsactiviteiten van de atleten te doorstaan. “We hebben experimenten uitgevoerd, zoals het laten vallen van gewichten op de bedden,” zei een woordvoerder aan AFP “en de bedden zijn sterker dan die van hout.” Dat is wel “zolang ze het houden bij twee mensen per bed.” De bedden zouden immers tot 440 pond (ongeveer 200 kilogram) kunnen houden. Het olympisch dorp zal bestaan uit ongeveer 18,000 bedden verspreid over 21 appartementsblokken.