Dit verbannen de Japanse supermarkten uit hun rekken voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio

De grote Japanse supermarktketens willen seksbladen uit hun rekken verbannen tegen de Olympische Zomerspelen van volgend jaar in Tokio om geen negatief beeld weer te geven.

Twee toonaangevende exploitanten van ’Convenience Stores’ – altijd open en over het hele eilandenrijk verspreide buurtwinkels – willen op die wijze buitenlandse bezoekers tijdens de Spelen in Tokio een betere indruk geven. Ook wil men met de eind augustus geplande verbanning van seksbladen meer rekening houden met vrouwen en kinderen.

In Japan zijn er tienduizenden van dergelijke ‘konbini’, zoals de supermarkten afgekort genoemd worden. Ministop, een van de konbini-exploitanten, gaf al het ’goede’ voorbeeld en heeft de verkoop van provocerende bladen in zijn 2.000 winkels stopgezet. Concurrent FamilyMart verkocht al in 2.000 van zijn 16.000 filialen geen porno meer. En nu willen ook de sectorale zwaargewichten Seven-Eleven Japan en Lawson volgen en dergelijke magazines verbannen, ook met het oog op het WK rugby in de herfst wanneer er veel buitenlandse bezoekers verwacht worden.

Japan, de op twee na grootste economie wereldwijd, ervaart momenteel een echte toeristische piek