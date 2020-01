LIFEHACK. Dankzij deze truc wordt een ei pellen een eitje

Er zijn zo van die dingen in het leven die steevast fout gaan. Een Nutellapot krijg je nooit hélemaal leeg, eens in het schrikkeljaar steek je je smartphone alsnog in je achterzak waardoor die zonder pardon in het toilet valt en je doet er altijd uren over om een eitje te pellen. Voor dat laatste luxeprobleem hebben we nu een oplossing gevonden.

Eigenlijk mogen we zelf niet met de eer gaan strijken. Eerlijk, we hebben de op het eerste zicht geniale lifehack nog niet kunnen testen. Maar op papier, euh, op video ziet het er alvast goed naar uit.

7 seconden

Het is Twitteraccount @backt0nature dat de truc met de buitenwereld deelde. Als de techniek werkt, dan heb je voortaan binnen de 7 seconden een eitje gepeld. Het enige wat je hoeft te doen is je hardgekookte ei meteen na het koken in een glas te doen en dat te vullen met koud water. Vervolgens schud je enkele keren (met je hand op de opening van het glas weliswaar) en haal je je ei uit het water. Als alles goed is, zou je de schaal er nu in een enkele beweging moeten kunnen aftrekken. Hieronder alvast de video zodat je het hele proces ook eens met eigen ogen kan bekijken. Wij zijn alvast benieuwd of het ook echt werkt!