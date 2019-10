LIFEHACK. Zo maak je je havermout helemaal gratis nog lekkerder

Veel mensen zweren in de ochtend bij havermoutpap. Het is zo gemaakt, kost niets en het vult ook nog eens erg goed. Bovendien kan je er zo creatief mee zijn als je zelf wil door specerijen, fruit of speciale melk toe te voegen. Maar er is een trucje waardoor je ontbijt, gratis en voor niets, nog lekkerder wordt.

Het geheim zit hem in het roosteren van je havermout. Daardoor krijgt je pap een iets zoetere, nootachtige smaak en dat zonder enige toevoeging. Bovendien vergt het ook nog eens heel weinig moeite.

In de pan of in de oven

Havermout roosteren kan op verschillende manieren. Als je een individuele portie wil, kan je de vlokken gewoon even laten roosteren in je pannetje vooraleer je er melk of iets anders bij doet. Voeg eventueel wat boter toe voor de smaak, maar dat is niet verplicht. Wil je graag een grote hoeveelheid maken? Dan kan dat makkelijk in de oven. Verspreid de havermout op een bakplaat en bak tien minuutjes op 175°C. Bewaar vervolgens in een Weckpot voor je volgende ontbijtjes.