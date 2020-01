Oeps! Miss België glijdt uit en verliest bh

De 23-jarige Celine Van Ouytsel is in Plopsaland verkozen tot Miss België 2020. Al leek het er even op dat de topfavoriet naast het kroontje zou grijpen. Tijdens de introductie kwam ze immers ongelukkig ten val en verloor ze zelfs haar bh.

Van Ouytsel komt uit Herentals en heeft een diploma rechten op zak. Ze volgt als Miss België Elena Castro Suarez op. In de loop van de avond werd Van Ouytsel ook verkozen tot Miss Social Media, aangezien ze met haar 72.000 volgers heel populair is op Instagram. Het is al de vijfde keer in zes jaar dat het kroontje naar de provincie Antwerpen gaat.

Volgens Darline Devos van het Nationaal Comité waren de punten van de jury zeer uiteenlopend. Celest Decaesstecker, de 19-jarige miss West-Vlaanderen, werd eerste eredame. Miss Luik Anicca Van Hollebeke vervolledigt het podium. Zij is 23 jaar en studente toerisme. Studente rechten Laura Vanquaillie is vierde eredame. Elize Baron, de 21-jarige studente communicatiewetenschappen uit Herent, eindigt op de vijfde plaats.

Mysterieuze bh

🙈 Oups… une candidate chute et oublie quelque chose sur scène 😅 La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

Hoewel de nieuwe Miss België al langer topfavoriet was, liep het tijdens de finaleshow bijna mis. Toen Van Ouytsel in een lange galajurk de trappen afdaalde, struikelde ze en verloor ze zelfs op onverklaarbare wijze haar bh. Gelukkig klauterde ze snel weer echt. “Ik sta gewoon terug op, zoals je dat in het leven vaak moet doen”, vertelde de kersverse Miss achteraf aan VTM Nieuws. The show must go on!