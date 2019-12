Miss Universe 2019 komt uit Zuid-Afrika

De nieuwe Miss Universe komt uit Zuid-Afrika. Het gaat om de 26-jarige Zozibini Tunzi, die iedereen overtuigde met haar pleidooi om jonge vrouwen meer te leren over leiderschap. De tweede en derde plaats waren voor Miss Puerto Rico en Miss Mexico.

“Een van de belangrijkste zaken die we jonge meisjes vandaag moeten bijbrengen, is leiderschap”, verklaarde Tunzi. “Het is iets wat lange tijd ontbrak bij jonge meisjes en vrouwen – niet omdat we dat willen, maar omdat de maatschappij bepaalt hoe vrouwen bestempeld worden.”

Kracht

“Ik denk dat we een van de krachtigste wezens op aarde zijn en dat we elke kans moeten krijgen. We moeten deze jonge meisjes leren om hun plaats op te eisen. Er is niets zo belangrijk als je plaats opeisen in de maatschappij”, aldus Miss Zuid-Afrika nog. “Ik ben opgegroeid in een wereld waar een vrouw zoals ik, met mijn huidtype en mijn type haar, nooit als mooi beschouwd kon worden. Ik denk dat het tijd is dat daar vandaag verandering in moet komen.”

Tunzi nam het op tegen 90 andere kandidates en volgt Catriona Gray uit de Filipijnen op. Voor België nam de Antwerpse Angeline Flor Pua (24) deel, die het in 2018 schopte tot Miss België, maar ze haalde het podium niet.