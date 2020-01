BIZAR. Politie jaagt op onbekende die bedwantsen losliet in Walmart

Een Walmart-winkel in de Amerikaanse staat Pennsylvania wordt geteisterd door een bedwantsenplaag. De politie is op zoek naar een persoon die de insecten vorige week donderdag losliet in een filiaal in Edinboro.

Volgens Daily Mail vond de manager van het filiaal in de kleedhokjes een fles waarin de insecten krioelden. “We nemen dit heel ernstig en zullen dit onderzoeken”, aldus een woordvoerder van Walmart aan CNN.

Parasitaire insecten

De geïnfecteerde plaatsen werden afgesloten en een dienst voor ongediertebestrijding onderzoekt nu wat de volgende stappen zijn.

Bedwantsen zijn kleine, parasitaire insecten die bloed zuigen. Ze verspreiden geen ziekten, maar hun beten kunnen bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken. Ook kan de wants een huidaandoening bij de mens veroorzaken.