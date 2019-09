BIZAR. Vrouw ontdekt iets walgelijks in nieuwe broek

Een Amerikaanse vrouw heeft een wel heel nare ontdekking gedaan toen ze haar nieuwe broek voor de allereerste keer droeg. Het was een behoorlijk ‘bloederige’ verrassing.

De 20-jarige Payton Wilson had de broek in Walmart gekocht, een populaire supermarktketen in de Verenigde Staten. Pas toen ze het kledingstuk voor een eerste keer aandeed, merkte ze een kleine bobbel op in een van de zakken. “Ik zat aan mijn bureau en kon me niet herinneren dat ik al iets in het zakje had gestoken”, zegt de laborante aan The Sun. “In eerste instantie dacht ik dat het een verfrommeld papiertje was, maar toen ik het opendeed zag ik opeens bloed. Het bleek een gebruikte tampon te zijn. Ik was in shock, wie doet er nu zoiets?”

Handschoenen







Op het moment dat Wilson de tampon ontdekte, droeg ze gelukkig haar werkhandschoenen. “Wie weet wat voor ziekte ik had opgelopen als ik geen handschoenen had gedragen”, zegt ze gedegouteerd.

Wilson geeft ook aan dat ze de broek eerst had gewassen, maar dat ze de zakken niet gecontroleerd had. “Vanaf nu controleer ik de zakken al in de winkel. Dit wil ik nooit meer meemaken”, besluit ze.