Vijf onverwachte producten die niet altijd vegan zijn

Er zijn zo van die producten waarvan elke vegan weet dat ze niet plantaardig zijn. Vlees, zuivelproducten, honing, gelatine… Stuk voor stuk voor de hand liggende producten die je als veganist beter vermijdt. Maar bij sommige dingen schuilt er een addertje onder het gras. Wij verzamelden vijf producten waarvoor je maar beter uitkijkt.

1. Geld

Wellicht is dit de meest verrassende instinker uit het lijstje. Ook vegans hebben weleens cash nodig, maar – geloof het of niet – die briefjes zijn niet altijd plantaardig. De meest recente 5 en 10 pond-briefjes in Engeland bevatten bijvoorbeeld talg. Dat ingrediënt zorgt ervoor dat de biljetten mooier blinken en langer meegaan, maar is afkomstig van dierlijk vet. Ook de Canadese 5 dollar-briefjes zijn niet vegan, net zomin als een twintigtal andere munteenheden. Veel kan je hier helaas niet aan doen, behalve waar mogelijk met je bankkaart betalen.

2. Tatoeages

Wil je je liefde voor dieren in de verf zetten met een tattoo? Let er dan op dat de tattoo-artist die je hebt gekozen veganistische inkt gebruikt. Er zijn tegenwoordig talloze vegan merken, maar helaas zijn er ook nog veel inkten beschikbaar waarin dierlijke producten verwerkt zijn.

3. Alcohol

Je gaat er waarschijnlijk van uit dat je favoriete bier of wijn helemaal vegan is, maar dat controleer je toch beter voor de zekerheid. Sommige varianten bevatten namelijk ingrediënten zoals eiwit of gelatine. Ook het filtratieproces kan ervoor zorgen dat alcohol niet geschikt is voor veganisten. Veel bedrijven gebruiken namelijk vislijm (afkomstig van de gedroogde zwemblazen van vissen) om hun wijn of bier helderder te maken. Twijfel je? Kies dan voor een fles met het vegan-logo.

4. Kaarsen

We genieten allemaal weleens van een diner bij kaarslicht op tijd en stond. Maar wist je dat veel kaarsen niet vegan zijn? Bijenwaskaarsen zijn uiteraard niet geschikt voor veganisten, maar ook stearinezuur is een ingrediënt om voor uit te kijken. Het zuur wordt verkregen uit dierlijke vetten en dient om de paraffine, het hoofdbestanddeel van de meeste kaarsen, uit te harden.

5. Zijde

Dat wol niet plantaardig is, weten de meeste mensen intussen wel, maar ook zijde is niet geschikt voor de vegans onder ons. De – zeer aangenaam aanvoelende – stof is namelijk vervaardigd uit de draad die zijderupsen gebruiken om hun cocon te maken. Om die draad aan de rupsen te onttrekken, worden ze levend in hun cocon gekookt. Niet bepaald diervriendelijk dus. Er bestaat ook zogenaamd Vrede zijde, waarbij wordt gewacht tot de vlinders uit hun cocon breken alvorens de gebruikte cocons worden verzameld om er zijde van te maken. Helaas komen er ook aan dit proces dieren te pas, dus vegans kiezen beter voor kunstmatige alternatieven.