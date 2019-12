Dit zijn de beste steden voor vegans

De ene stad is de andere niet en bovendien heeft iedereen zo zijn eigen criteria om een vakantiebestemming uit te kiezen. De een wil niet te ver van het strand zitten, de ander stelt heel zijn reis in het teken van kunst en cultuur. En nog anderen moeten rekening houden met wat ze ter plekke kunnen eten.

Veganisme is steeds populairder, maar toch is niet elke vakantiebestemming even goed aangepast aan een plantaardig dieet. Via de online restaurantgids Happy Cow kunnen vegans overal ter wereld de beste plantaardige adresjes opzoeken – een hele opluchting als je al urenlang hongerig ronddwaalt. Om het leven van vegans nog makkelijker te maken, maakt de website elk jaar ook een lijstje op van steden waar je als veganist de meeste keuze hebt. Zo wordt het nog makkelijker om te beslissen waar je volgende keer op vakantie gaat. En net zoals vorig jaar staat ook nu Londen weer op de eerste plaats, met New York en Berlijn als waardige opvolgers.

Top 10