Drie groene manieren om onaangename geurtjes te bestrijden

Hoe goed je je woning ook poetst, iedereen heeft van tijd tot tijd weleens last van onaangename geurtjes in huis. Misschien heb je wel een passie voor kaas en stinkt je frigo daardoor uren in de wind, of mag er een uur nadat je een grote boodschap hebt gedaan niemand het toilet binnen. Gelukkig bestaat er voor elke stank een natuurlijke oplossing.

Natriumbicarbonaat

Val je bijna flauw wanneer je je frigo opentrekt omdat je verzameling stinkkaas wat uit de hand is gelopen? Of heb je die ananas per ongeluk laten verrotten? Geen nood, natriumbicarbonaat is je beste vriend. Plaats een schaaltje van dit natuurlijke, onschadelijke goedje in je koelkast en binnen de kortste keren is er geen sprake meer van vieze luchtjes.

Koffiedik

Je weet niet echt waarom en wordt er telkens weer door verrast, maar van tijd tot tijd komt er een verschrikkelijke geur uit je afvoerputje. De stank te lijf gaan met chemische ontstopper gaat wat ver dus laat je de dingen maar zoals ze zijn en wacht je ongeduldig tot de geur verdwijnt. Maar er bestaat ook een meer effectieve oplossing voor dat probleem. Ben je een fervent koffiedrinker? Gooi je koffiedik dan niet in de vuilnisbak, maar doe het in je afvoerputje en spoel door met een beetje water. De techniek gaat verstopping én onaangename geurtjes tegen.

Salie

Wil je die doordringende frituurgeur of een ongewenst toiletluchtje te lijf gaan? Dan is gedroogde salie je beste vriend. In natuurwinkels vind je vaak bosjes van het gedroogde kruid, maar je kan natuurlijk ook zelf aan de slag gaan met salie uit je moestuin. De bedoeling is om een bundeltje van de gedroogde bladeren op verschillende plaatsen in brand te steken en de vlammen vervolgens uit te blazen. De salie moet smeulen, niet branden. Dit middel bestrijdt zelfs de meest hardnekkige luchtjes, maar let er wel op dat je de salie dooft vooraleer je het huis verlaat.