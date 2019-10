Vijf manieren om je koffiepauze ecologischer te maken

Hoewel een kopje koffie een streling is voor je smaakpapillen, durft het klimaat er al eens onder lijden. Niet alleen zorgt de klimaatopwarming ervoor dat het voortbestaan van steeds meer koffieplantages bedreigd wordt, ook de manier waarop je koffie nuttigt kan vervuilend zijn. Gelukkig kan je dankzij enkele makkelijke aanpassingen verantwoorder omgaan met je koffieconsumptie.

1. Gebruik een herbruikbare beker

Een wegwerpbeker is niet bepaald goed voor het milieu. Het karton tot daaraan toe, maar het plastic deksel is helaas moeilijk of niet recycleerbaar. Gelukkig zijn er tegenwoordig een heleboel verantwoorde alternatieven verkrijgbaar. Je kan bijvoorbeeld investeren in een herbruikbare beker – die is niet gratis, maar hoe meer koffie je drinkt, hoe kleiner de investering. Bovendien houden veel bekers je drankje ook nog eens langer warm. Vind je het te veel gedoe om rond te zeulen met een vuile beker? Dan kan je op heel wat plaatsen ook een Billy Cup gebruiken. Veel koffiebars geven je de optie om, tegen een waarborg van 1 euro, een herbruikbare beker te nemen. Die kan je na afloop terug binnenbrengen bij een van de deelnemende zaken. Ter ere van Brussels Coffee Week nemen niet minder dan 34 koffiebarretjes in de hoofdstad deel aan het initiatief.

2. Vervang die capsules door losse koffie

Uiteraard is het makkelijk om voor koffiecapsules te kiezen. Je hoeft niets te doseren, hebt keuze uit talloze smaken en binnen enkele tellen staat er een heerlijk, dampend kopje koffie voor je neus. Helaas belanden die dingen maar al te vaak in de vuilnisbak en worden ze vervolgens niet gerecycleerd. Overweeg dus om je koffiemachine op basis van capsules te vervangen door een andere, waar je losse koffie in doet. De mogelijkheden zijn eindeloos: een pistonmachine, filterkoffie, een Bialetti… Bovendien is het resultaat vaak ook nog eens lekkerder. De moeite meer dan waard!

3. Gebruik je koffiedik

Als je losse koffie gebruikt, houd je achteraf een flinke dosis koffiedik over. Dat hoef je echt niet zomaar in de vuilbak te gooien! Gebruik het bijvoorbeeld als bemesting voor je planten of gebruik het als schuurmiddel om je oven mee schoon te maken. Je kan het koffiedik trouwens ook gewoon in je wasbak doen en doorspoelen om je leidingen schoon te houden.

4. Drink fairtrade koffie

Als je kiest voor goedkope koffie, betekent dat vaak helaas ook dat de koffieboeren weinig geld voor hun oogst krijgen. Fairtrade koffie mag dan wat duurder zijn, het is de investering meer dan waard. Zo ben je er zeker van dat de producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun koffiebonen. Op die manier kunnen ze hun gezin onderhouden en betere investeringen maken, waardoor ook het voortbestaan van de koffieplant wordt gewaarborgd.

5. Let ook op de melk

Ten slotte is ook de melk die je in je koffie doet van belang. Kies je voor dierlijke melk, kies dan voor een biologische optie en informeer je over de prijs die de boeren voor hun product krijgen. Tegenwoordig zijn er bovendien heel wat plantaardige opties op de markt. Wat dacht je bijvoorbeeld van amandel- of havermelk? Ook hier is het van belang om de impact van het product in kwestie te onderzoeken.