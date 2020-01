“Jack” kan het nog: Titanic-ster Leonardo DiCaprio redt man van verdrinkingsdood

Acteur Leonardo DiCaprio heeft een heldendaad verricht. Hij redde een man van de verdrinkingsdood toen die van een jacht viel bij het eiland Sint-Maarten. Gelukkig voor Leo liep het in tegenstelling tot bij zijn Titanic-rol ook voor hem goed af.

Leonardo DiCaprio was tijdens de eindejaarsperiode op reis in de Kleine Antillen met zijn 22-jarige vriendin Camila Morrone en wat vrienden. Volgens de Britse tabloid The Sun kreeg het gezelschap, dat zich vermaakte op een gehuurde boot, op de avond van 30 december plots een noodoproep binnen. Een uur voor zonsondergang en in slechte weersomstandigheden – er zat een storm aan te komen – besliste de heldhaftige Leo toch naar hem op zoek te gaan. “Leonardo speelde een schitterende rol in een levensechte Hollywood-film”, vertelde een bron aan The Sun.

11 uur op zee

Volgens de bron was de gehuurde boot van de Titanic-acteur het enige schip dat in de buurt was en een zoekactie startte. Uiteindelijk werd de man, die hevig met zijn armen aan het zwaaien was, ook gevonden en uit het water gehaald. Hij zou al 11 uur op zee hebben rondgedobberd en was volledig gedehydrateerd. The Sun schrijft dat het ging om een Club Med-werknemer die “na een lange nacht te veel had gedronken” en zo van de Club Med-jacht bij Sint Maarten was gevallen.

Meer geluk dan “Jack”

Het gezelschap van de reddende Leonardo DiCaprio, die deze keer beschikte over een volwaardige boot in plaats van een drijvend stuk hout, gaf de man te drinken en te eten en droeg hem over aan de kustwacht voor verdere verzorging. “Arriveerde hun boot enkele minuten later, was de man dood geweest”, aldus The Sun. Dankzij Leo’s fictieve ervaring als redder en de iets warmere temperatuur van het water liep de heldendaad voor hem gelukkig beter af dan voor Titanic-personage Jack.