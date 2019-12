BIZAR. Auckland jarenlang geterroriseerd door nachtbraker die Titanic-hit van Céline Dion afspeelt

‘My Heart Will Go On’, het themanummer van de kaskraker ‘Titanic’ uit 1997, beroert de gemoederen in het Nieuw-Zeelandse Auckland. De superhit van Céline Dion weerklinkt al vijf jaar in het holst van de nacht door de straten van een rustige stadswijk. Wie en waarom, dat weet niemand.

In juni van dit jaar vonden de wijkbewoners van het Te Atatu-schiereiland dat de maat vol was en kloegen de situatie aan. Toen weerklonk ‘My Heart Will Go On’ al zo’n vijf jaar regelmatig uit de luidsprekers van geparkeerde wagens.

Sinds kort is de ellende opnieuw begonnen: ditmaal in een nabijgelegen wijk, en de dader zou de hit afspelen in een rijdend voertuig op alle uren van de nacht. Buurtbewoners kunnen de hit niet meer horen en spreken van “een ellendig lied”. Kennelijk is de dader een grote Céline Dion-fan, want hij/zij zou ook regelmatig ‘Power of Love’ door de boxen laten knallen, aldus de bewoners.

Mobiele geluidsoverlast

Het opmerkelijke is dat de dader het lied nooit helemaal laat uitspelen. “Het wordt elke vijf seconden onderbroken en hetzelfde stuk wordt eindeloos herhaald, waardoor je uit je slaap gehouden wordt”, getuigen buurtbewoners. “Eerst moest ik lachen omdat je ’s nachts eerder een feestlied van dronken tieners verwacht, maar nadat ik voor de zoveelste keer Céline Dion gehoord had werd het echt wel vervelend.”

Ook de politie staat voor een raadsel. Aangezien de muziek vanuit een rijdend voertuig wordt afgespeeld kan de dader zich snel uit de voeten maken indien hij/zij onraad ruikt. Het korps heeft alleszins geen weet van Céline Dion-songs die loeihard worden afgespeeld in de bewuste wijken.