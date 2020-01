BIZAR. Grindr-moordenaar vermoordt ‘Kevin Bacon’ en eet zijn ballen op

De Grindr-date van een Amerikaanse man is op een nachtmerrie geëindigd. Zijn afspraakje vermoordde hem en at zijn ballen op. Opvallend: de betreurde man heet Kevin Bacon, net zoals de Amerikaanse acteur.

Haarstilist Kevin Bacon had volgens Michigan Live op kerstavond een afspraakje met een man die hij had leren kennen op Grindr, een soort Tinder voor homo- en biseksuele mannen. Wanneer de 25-jarige Kevin de volgende dag niet opdaagde op het familiale kerstonbijt, begon zijn familie zich zorgen te maken.

Ballen opgegeten

De politie onderzocht de onrustwekkende verdwijning en stootte op een schockende ontdekking. Ze vonden Kevins auto terug op een verlaten parking en traceerden zijn locatie bij het huis van ene Mark Latunski. Latunski bleek de man te zijn met wie Kevin Bacon had afgesproken. In zijn huis vonden ze Kevins levenloze lichaam, al hangend aan het plafond met touw rond zijn enkels. Latunski bekende de moord en ontsluierde enkele gruwelijke details: hij zou Bacon hebben gedood door hem meermaals in de rug te steken en zijn keel over te snijden. Bovendien sneed hij Bacons ballen eraf en at hij ze op tijdens de moord.

Steunbetuiging van Kevin Bacon

Mark Latunski werd aangeklaagd voor moord en het verminken van een menselijk lichaam. Naamgenoot en acteur Kevin Bacon vernam het tragische nieuws en plaatste zijn innige mededeling op Instagram. “Om duidelijke redenen denk ik deze ochtend aan de vrienden en familie van het jonge individu Kevin Bacon”, staat te lezen bij een foto die hij postte van zijn betreurde naamgenoot. “Zijn leven werd hem veel te snel ontnomen. Zijn liefde was kapper zijn. Ik weet zeker dat hij de warboel op mijn hoofd uitstekend onder handen had kunnen nemen. RIP KB.”