Hond achtergelaten in kerk met hartbrekende boodschap van eigenaar

In een kerk in Lancashire werd een hond aangetroffen die vastgemaakt was aan het altaar. Hij werd achtergelaten door zijn baasje, dat niet meer voor hem kon zorgen door armoede.

Enkele kerkgangers keken twee weken geleden raar op toen ze een hond aantroffen in de Sacred Heart Church in Blackpool, in het Engelse graafschap Lancashire. De bijna zeven jaar oude Staffordshire-bulterriër hing met zijn leiband vast aan het altaar en was verlaten door zijn baasje, die een hartverscheurende geschreven boodschap achterliet. “Mijn hond betekent alles voor mij, maar ik zie geen andere uitweg dan dit. Ik heb geen thuis noch geld voor hem. Ik kan de eindjes niet meer aan elkaar knopen en ik wil het hem niet aandoen om buiten honger en kou te lijden met mij. Het is een rustige en lieve hond. Hij wordt 7 jaar op 22 maart 2020. Mijn hart breekt hierdoor en ik ga hem oprecht missen. Ik hoop dat hij gevonden wordt en in een thuis terechtkomt die hij verdient. Ik hou van je en het spijt me enorm”, stond er geschreven.

Overladen met liefde

De hond werd opgevangen door RSPCA, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor dieren. Hij kreeg de naam Cracker. Een van hun vrijwilligers, Will Lamping, heeft alle begrip voor de wanhopige eigenaar. “Soms neemt het leven een drastische wending, maar het doet pijn om te beseffen dat iemand Cracker mist en zich afvraagt hoe het met hem gaat. Ik wil die persoon verzekeren dat het goed met hem gaat en dat hij veel liefde krijgt. Als niemand hem komt ophalen, brengen we hem onder in een van onze opvangtehuizen en vinden we een prachtige thuis voor hem”, vertelde hij aan Mirror.

Cracker werd achtergelaten in de Sacred Heart Church in Blackpool: