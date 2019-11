Achtergelaten kat aangetroffen met hartbrekende boodschap aan halsband

Onlangs werd een achtergelaten kat op straat gevonden in de Amerikaanse staat Illinois. Aan de halsband van de Siamese kat hing een briefje met een aangrijpende boodschap van een kind.

De Siamese kat, Violet, werd maandag op straat gevonden. De vinder bracht haar naar een dierenasiel in Effingham County. Daar zagen ze dat er een briefje aan haar halsband hing met een hartverscheurende boodschap die geschreven leek te zijn door een jong meisje. “Vaarwel, Violet. Ik denk dat die naam jou gekozen heeft. Ik wou dat ik je kon houden. Vaarwel, Violet. Ik hoop dat je een goed baasje vindt. Aan het toekomstige baasje: zorg alsjeblieft goed voor haar. Trouwens: ik gaf haar die naam. Bedankt! Liefs, Lacey”, klonk het.

Gevoelige snaar geraakt

De mensen van Effingham County Animal Shelter & Control waren erg aangedaan door het briefje. “Toen we het briefje lazen, raakte het een gevoelige snaar. Ik beeld me een kind in dat Violet erg graag ziet, maar wist dat ze haar niet kon houden”, vertelt Vanessa Skavlem aan The Dodo.

Nieuw baasje gevonden

Intussen heeft Violet een nieuw baasje. Cindy Murray las het bericht op Facebook en wilde niet liever dan haar baasje worden. Ze plaatste een bericht op Facebook in de hoop dat het meisje het zou lezen. “Lieve Lacey, ik heb je mooie Violet geadopteerd. Ze gaat een heerlijk leven tegemoet vol met lekkernijen, verwennerijen en alles wat we haar kunnen geven”, klinkt het.