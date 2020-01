Daarom lijkt je smartphone je gesprekken af te luisteren

We hebben het allemaal weleens meegemaakt. Je hebt een intense conversatie met je partner over, laat ons zeggen, katten versus honden. De gemoederen lopen hoog op en uiteindelijk sluiten jullie een compromis: beide zijn even grappig. Oké, discussie afgelopen.

Maar de volgende dag neem je je smartphone erbij en plots zie je allemaal artikelen voorbijkomen over datzelfde onderwerp. ‘Zijn honden- en kattenmensen compatibel?’, ‘Wat je voorkeur voor katten over je zegt’, ‘Tien redenen waarom honden schattiger zijn dan katten’… Je verstijft, kijkt argwanend naar je smartphone en overweegt zelfs om van toestel te veranderen omdat je vreest dat je wordt afgeluisterd. Maar hoe zit dat nu eigenlijk? Luistert je smartphone echt naar wat je zegt?

Wifi of locatie

Het antwoord is: nee. Je smartphone luistert je gesprekken echt niet stiekem af om je vervolgens speciaal daarop afgestemde content te laten zien. Wat adverteerders wel doen, is linken leggen tussen bijvoorbeeld een Facebookpagina die je leuk vindt en andere bedrijven of onderwerpen die daarbij kunnen aansluiten. Natuurlijk verklaart dat het angstaanjagende fenomeen nog niet helemaal. Die linken kunnen echter ook gelegd worden tussen twee toestellen die hetzelfde wifi-netwerk gebruiken. Zoekt je vriend iets op over het onderwerp waarover jullie het hebben, dan kan het dus zomaar gebeuren dat jij de dag erna advertenties over dat onderwerpt te zien krijgt. Hetzelfde geldt als jullie beiden de locatiefunctie hadden aanstaan. Ook dan kan bijvoorbeeld Facebook jullie aan elkaar linken. Waardoor jij vervolgens de indruk hebt dat je smartphone behekst is. Veel kan je er helaas niet aan doen, maar de kans dat je wel degelijk wordt afgeluisterd, is dus erg klein.