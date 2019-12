Daarom gaat de batterij van je smartphone nu zo snel leeg

Is het je al opgevallen dat de batterij van je smartphone dezer dagen minder lang meegaat? Geen zorgen, je gsm heeft het heus niet plots begeven. En nee, je hebt je smartphone deze nacht niet verkeerd opgeladen. Niet jij of je smartphone, maar het koude weer is de boosdoener.

Het lijkt misschien willekeurig om het weer de schuld te geven van je lege batterij. Maar als je de technische details wat nauwkeuriger bestudeert, zal je zien dat dat minder onlogisch is dan het klinkt.

Lithium-Ion accu

De kans is groot dat je batterijpercentage tegenwoordig niet meer is wat het lijkt. Je denkt nog 30% over te hebben en plots valt je smartphone uit. Dat is te wijten aan het feit dat heel wat gsm’s beschikken over een Lithium-Ion accu. Die heeft sterk te lijden onder het weer. Is het extreem koud of net uitzonderlijk warm, dan gaat je batterij dus sneller leeg. Het percentage dat wordt getoond op je scherm houdt daar niet per se rekening mee en is dus niet altijd correct wanneer de temperatuur zakt. Een hoesje dat je gsm beschermt tegen de ergste koude kan wat helpen, maar wonderen zal het niet doen. Een powerbank bij de hand houden is in deze tijd van het jaar dus aan te raden.