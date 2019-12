‘Thuis’-actrice over zoektocht naar nieuwe partner: “Het is niet makkelijk”

Twee jaar geleden brak Vanya Wellens met haar vriend. Intussen is de mama van twee nog steeds happy single, al kriebelt het af en toe om toch opnieuw een man aan haar zijde te hebben. “Ik kan niet zomaar een flirt hebben”, klinkt het.

Vanya Wellens vertolkt sinds 2002 de rol van Femke De Grote in de Eén-serie ‘Thuis’. In het echte leven is ze de mama van Zita (9) en Liu (6). Twee jaar geleden zette ze een punt achter haar relatie met haar toenmalige vriend Jo, waarmee ze tien jaar samen was. Intussen heeft ze op eigen houtje een bouwgrond gekocht en geniet ze van het vrijgezellenleven.

Niet meer verliefd geweest

Een nieuwe partner zit er nog niet voor meteen in, mede omdat haar kinderen voor haar zo belangrijk zijn. “Ik hoop ooit wel iemand tegen het lijf te lopen, maar het is niet makkelijk om een man te vinden met wie je op dezelfde golflengte zit. En mijn kinderen zullen op de eerste plaats blijven komen. Dat zal mijn nieuwe partner moeten aanvaarden. Zita wil trouwens niet dat mama een lief heeft. ‘We hebben het toch goed met ons drietjes’, zegt ze dan. Ja, alle aandacht gaat naar hen en dat went snel. Dus als er iemand nieuw is in mijn leven, weet ik nog niet goed of ik hem bij mijn gezin ga betrekken. Ik ga dat zoveel mogelijk gescheiden houden, tot de kinderen er klaar voor zijn, denk ik. Ach, ik weet het niet. Ik ben sinds de breuk niet meer verliefd geweest. Misschien even een crush, maar die was snel over omdat ik voelde: dit wordt niets”, vertelt ze in Story.

Niet flirten

De 40-jarige actrice is niet op zoek naar een flirt. Als ze een nieuwe liefde tegenkomt, wil ze dat het iets serieus kan worden. “Als ik me inzet voor een relatie, ga ik er voor de volle honderd procent voor. Ik kan niet zomaar een flirt hebben. Ik kan alleen maar toegewijd en passioneel zijn als ik voel dat het wederzijds is. Ik heb geen zin meer om tijd te steken in dingen die toch geen toekomst hebben”, klinkt het.

Luxeleven

Hoewel Vanya beseft dat hoe langer je vrijgezel blijft, hoe moeilijker het wordt om iemand tegen te komen die perfect bij je past, voelt ze zich erg goed als vrijgezel. “Ik moet nu met niemand rekening houden. Zalig! Ik leid eigenlijk een luxeleven. Als ik koppels zie discussiëren, dan denk ik: ‘Steek toch geen energie in die negativiteit naar mekaar toe.’ Al is het natuurlijk ook leuk om iemand te hebben met wie je de dagelijkse beslommeringen kunt delen. En die je af en toe een dikke knuffel geeft. Ach, ik voel me als single momenteel sterk en energiek. Op het einde van mijn relatie was ik helemaal uitgeput. Moegestreden. Dat wil ik nooit meer meemaken”, besluit ze.