‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck deelt foto waarop ze borstvoeding geeft

Dit deel ik voor alle mama's die zich ooit onzeker voelde tijdens de borstvoeding, de mama's die angst hebben wanneer hun kind op straat begint te huilen en ze zich schamen omdat ze hun borst moeten ontbloten om hun kind te voeden, de mama's die het moeilijk hebben door de onderbroken nachten en de mama's die nog een wondertje in zich dragen en om deze redenen twijfelen over hoe ze hun kind gaan voeden. Mij zal je niet horen zeggen dat ik borstvoeding altijd makkelijk vind of dat ik me nooit schaam wanneer mijn meisje honger heeft en ik op restaurant zit en me afvraag hoe ik dit weer subtiel zal aanpakken om de mensen rondom me niet in shock te brengen of een rare blik te krijgen. Lieve mama's, het is een feit dat sommige mensen een borst zien en alleen maar aan het seksuele denken, terwijl dit de puurste vorm van liefde is wanneer je tijdens het voeden in de ogen van je kind kijkt en haar blik vol vertrouwen en onschuld als antwoord mag opvangen. Voor je kleintje ben jij de wereld en dat is wat telt! Jij bent de enige baas van je lichaam dus maak de keuze hoe jij wil voeden voor jezelf en niet op basis van een ander. ♡ Bedankt aan mijn goede vriendin en topfotografe @goele_b om dit uniek moment vast te leggen. ♡