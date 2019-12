Martin van ‘Love Island’ samen met deze deelneemster van ‘Ex on the Beach’

Kruisbestuiving in de realityshowwereld! Martin van ‘Love Island’ en Yasmine van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ zouden een relatie hebben. Dat bevestigt niemand minder dan Sebastiana (de ex van Martin) op sociale media.

Sebastiana en Martin leken vanaf de start van Love Island het ideale koppel. Ze waren elkaars eerste match en dat leek ineens de perfecte keuze. Want gedurende het hele seizoen kozen ze steevast voor elkaar. Maar uiteindelijk wonnen Denzel en Aleksandra het programma.

Toch kon het geluk van Martin en Sebastiana niet op. Want nog tijdens het programma vroeg de Nederlander of Sebastiana zijn liefje wou zijn. En die antwoordde daar volmondig ja op. Maar eenmaal teruggekeerd naar huis verliep die relatie wat stroever en werd er al snel een punt achter gezet.

Yasmine

Martin bleef na zijn relatie met Sebastiana in ieder geval niet stilzitten. Zo kon de Nederlander het steeds beter vinden met de Limburgse Yasmine van ‘Ex On The Beach’ en daarvoor ‘Temptation Island’. In het begin zouden de twee gewoon goede vrienden zijn, maar nu lijkt er toch iets meer aan de hand.

Volgens de aanhangers van Sebastiana zouden de twee een relatie hebben. En tijdens een Q&A van de Antwerpse, gaat ze daar ook op in. Zo vraagt iemand van haar volgers op Instagram wat ze ervan vindt dat Yasmine en Martin een koppel zijn. Daarop reageert ze het volgende: “Ik wens hen superveel geluk samen. Ik ben niet bitter, onze relatie was gewoon niet voorbestemd. Ik hoop voor hem dat hij gevonden heeft wat hij zocht.”

Een andere fan vraagt of Seba jaloers was toen ze hoorde over de relatie. Daarop antwoordt ze: “Nee hoor, ik weet dat ’t voor jullie heel raar klinkt omdat jullie natuurlijk heel mijn relatie mee gevolgd hebben. Maar mijn relatie met Martin buiten ‘Love Island’was echt niet meer leuk. Ik had ons hoofdstuk al afgesloten.”