Elodie verdedigt Yasmine na vechtpartij in ‘Ex on the Beach’

Zeggen dat het er heftig aan toe ging in de laatste aflevering van ‘Ex On The Beach’, is een understatement. Elodie en Yasmine kregen ruzie en sloegen erop los. De twee mogen elkaar niet, dat is overduidelijk. Al lijkt daar na de opnames verandering in te zijn gekomen.

Elodie heeft op Instagram laten weten hoe het nu zit tussen Yasmine en haar. “Ik moest op dat moment niets van Yasmine hebben, maar als jullie eens wisten hoe dat meisje door het vuur gaat voor anderen en hoe lief zij echt kan zijn, dan zouden jullie iets anders praten. Ik ben blij dat ik na het programma de kans heb gehad om die kant van haar te hebben mogen zien.”







Geen heiligen

De Nederlandse probeert met haar bericht niets goed te praten, maar ze hoopt wel dat mensen Yasmine wat rust gunnen. “Ze snapt het nu wel en laten we eerlijk zijn: niemand is een heilige in dat programma. Jullie gaan ook nog zat van mij zien.”

Ze sluit haar berichtje af met een aantal lieve woorden richting Yasmine. “Ik had je wel ff mooi te pakken he schat. Love you.”