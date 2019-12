VIDEO. Uber-chauffeur gedegouteerd door onbeleefde passagiers en keert terug

Een Amerikaanse Uber-chauffeur heeft een filmpje gedeeld waarin te zien is hoe zijn passagiers zich onbeschoft gedragen. Op een bepaald moment is het voor hem genoeg en besluit hij om hen terug thuis af te zetten.

Het tafereel speelde zich enkele maanden geleden af, maar de beelden duiken nu pas op. Een Uber-chauffeur haalt twee mannen en twee vrouwen op in Eatontown, een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey, en begroet hen vriendelijk.

Al snel vraagt de vrouw die vooraan in de wagen zit op een nogal dwingende manier of ze haar smartphone via Bluetooth mag verbinden aan zijn radio. De chauffeur geeft aan dat hij het niet apprecieert dat ze aan zijn radio komt, waarop de vrouw sarcastisch antwoordt: “Oh mijn God, gaat het met je? Ben je gelovig?”.

Terug naar huis

De Uber-chauffeur maakt duidelijk dat hij dergelijk gedrag niet apprecieert, en wanneer hij ruikt dat iemand achteraan cannabis begint te vapen, is de maat voor hem vol. Hij maakt hen duidelijk dat hij op die manier geen zin heeft in de trip van 45 minuten en keert terug naar hun huis. Daar aangekomen werpen ze hem nog wat scheldwoorden toe. De chauffeur laat begaan en behoudt zijn kalmte.

Achteraf raadt hij andere Uber-chauffeurs aan om hetzelfde te doen als ze dergelijke passagiers vervoeren. Volgens hem komt het immers al te vaak voor dat passagiers zich brutaal gedragen tijdens een Uber-rit.