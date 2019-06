Actrice waarschuwt volgers na akelige ervaring met Uber-chauffeur

De Amerikaanse actrice Lili Reinhart heeft maandagnacht een beangstigend moment beleefd toen een man zich voordeed als Uber-chauffeur. Ze vertrouwde het zaakje niet en maakte zich uit de voeten.

Een man probeerde Lili Reinhart maandagnacht aan de luchthaven te overtuigen om gebruik te maken van zijn vervoersdiensten. De 22-jarige ‘Riverdale’-actrice wandelde mee tot aan zijn auto, maar zag nergens aanwijzingen dat hij een professionele chauffeur was. Ze rook onraad en bedankte voor zijn diensten.

Reinhart trok naar Twitter om haar enge ervaring te delen en zo haar volgers te waarschuwen voor de mogelijke gevaren. “Ik werd zonet naar een auto geloodst door iemand die zich voordeed als Uber-chauffeur. Toen ik bij zijn auto kwam, zag ik geen aanwijzingen dat hij een professionele chauffeur was. Ik stapte dus NIET in. Wees alstublieft op je hoede en maak de juiste beslissingen. Je hoeft daarvoor niet vriendelijk te zijn of ermee in te zitten dat je brutaal overkomt. Volg je buikgevoel. Het kan je leven redden”, klinkt het op Twitter.

Onlangs zag een 21-jarige Amerikaanse studente een chauffeur verkeerd aan voor haar taxichauffeur. Samantha Josephson werd door de 24-jarige man, Nathaniel David Rowland, ontvoerd en vermoord. De man werd opgepakt en riskeert een jarenlange gevangenisstraf.

PSA: I was just ushered to a car by someone posing to be an airport cab/Uber driver. I got to his car and there were absolutely no signs that he was a professional service driver. So I did NOT get into the car.

Please pay attention and make smart decisions out there.

— Lili Reinhart (@lilireinhart) June 3, 2019