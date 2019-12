Marie en Viktor Verhulst krijgen eigen radioprogramma

De kinderen van Gert Verhulst, Marie en Viktor, presenteren binnenkort hun eigen programma op NRJ. Een primeur, want nooit eerder kregen een broer en zus een eigen radioprogramma in ons land.

Zowel Marie (24) als Viktor (25) zijn de laatste jaren meer en meer op het scherm te zien, maar vanaf 15 januari 2020 zullen ze samen te horen zijn in ‘Studio Verhulst’ op NRJ.

Familieband

Elke woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur zullen ze het samen met de luisteraars hebben over een unieke familieband. In hun jonge jaren maakten ze immers vaak ruzie, maar hun relatie is geëvolueerd tot een sterke vriendschap. “Het is de eerste keer dat we echt gaan samenwerken en ik heb er héél veel zin in! Dit past bij ons: we zijn dol op de muziek die NRJ draait en we houden ervan als de dingen vooruit gaan, wat bij radio natuurlijk altijd zo is!”, vertelt Viktor, die dit jaar nog ‘Love Island’ presenteerde.

“Mooie start van het nieuwe jaar”

Marie heeft haar vuurdoop bij NRJ al gehad als showbizzreporter, maar is in de wolken met het leuke nieuws. “Ik ben blij dat dat nu meer wordt. En dat dan nog samen met mijn beste vriend en broer. Ik wil trouwens alles eens geprobeerd hebben en radio maken stond nog op die wishlist. Mijn jaar start dus alvast goed!”, klinkt het.

‘Studio Verhulst’ is vanaf woensdag 15 januari 2020 van 14 tot 16u te beluisteren op NRJ.