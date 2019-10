Viktor Verhulst: “Ik heb schrik om dezelfde fout te maken als mijn vader”

De zoon van Gert Verhulst, Viktor, heeft in een openhartig interview verteld dat de scheiding van zijn ouders een serieuze impact op hem heeft gehad. Daardoor durft hij zich nu minder gemakkelijk smijten in de liefde.

Afgelopen zondag pakte Viktor Verhulst uit met een prachtige moderne dans in ‘Dancing with the Stars’. Twee van de vier juryleden hielden het niet droog, en dat vertaalde zich dan ook in een mooie score.

De dans ging over een koppel dat besluit om ermee te stoppen en het innerlijke conflict dat daarmee gepaard gaat. De 25-jarige zoon van Gert Verhulst herkende zich er persoonlijk in omdat zijn vader vroeger weggegaan is bij zijn vrouw omdat hij verliefd was geworden op een andere vrouw.

Muur optrekken

Daardoor is zijn geloof in de ware liefde voor een stuk weg. “Mijn papa is destijds verliefd geworden op iemand anders. Dat heeft het geloof in de eeuwige liefde een serieuze deuk gegeven. Maar toch wil je er nog ergens in geloven, want dat is natuurlijk nog altijd het mooiste wat er is. Ik kan me wel inbeelden dat het als ouder toch als een soort falen voelt, of zo. Ik heb heel veel schrik om binnen een paar jaar, stel dat je kinderen zou hebben, toch dezelfde fout te maken als je thuis gezien hebt. Dat wil ik gewoon niet. Als ik voel dat de verliefdheid aan het opkomen is, dan trek ik een muur op”, vertelde hij.

‘Dancing with the Stars’ is elke zondag om 20u te bekijken op VIER.