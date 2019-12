Bespaar tijd en papier bij het inpakken van je kerstcadeaus met deze viraal gegane techniek

Alsof het kopen van al die kerstcadeaus nog niet genoeg is, kan ook het inpakken ervan je veel tijd kosten en frustratie bezorgen. Op Twitter deelde iemand een video waarin hij een speciale techniek demonstreert die tijd én papier bespaart.

De truc is simpel: als je stuk inpakpapier te klein is voor een rechthoekig pakje, kan je dat diagonaal leggen. Op die manier past het pakje wel, en kan je het heel eenvoudig inpakken.

“Dit is niet mijn manier”

Het filmpje kreeg in 24 uur tijd al meer dan 45.000 likes. Vele Twitteraars vielen dan ook omver van verbazing toen ze het filmpje zagen. “Dit verandert mijn leven voorgoed”, zegt iemand. Of nog: “dit is het beste nieuws dat ik dit jaar al kreeg.” De inpaktechniek is echter niet aan iedereen besteed, sommigen kunnen er immers niet tegen dat de punten niet meer recht liggen: “dit is niet mijn manier”. Bekijk hieronder zelf of je de techniek deze kerst wil toepassen.