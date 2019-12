Zoveel geeft de Belg gemiddeld uit aan een kerstcadeau

Kerstmis komt eraan en dat staat voor de meeste van ons gelijk aan cadeautjesstress. Elk jaar opnieuw neem je je voor om op tijd te beginnen aan je zoektocht en elk jaar opnieuw faalt dat goede voornemen. En nu, op iets meer dan een week voor kerst, moet je nog een kerstcadeau zien te scoren voor je ouders, zus, achterneef en collega. Maar hoeveel moet je daaraan uitgeven?

Dat vroeg ook VavaBid.be zich af een daarom ondervroeg het bedrijf 1.600 Belgen over hun kerstgedrag. Hoe spenderen ze hun dag? Hoeveel geven ze uit aan een cadeau? En wat willen ze zelf graag?

Gepersonaliseerd

Meer dan de helft van de Belgen viert Kerstmis met de hele familie onder het genot van een waar feestmaal. Het goede gezelschap, het lekkere eten en de kerstboom zorgen wat hun betreft voor het ultieme kerstgevoel. Cadeautjes horen er weliswaar ook bij, maar komen slechts op de vierde plaats. Zo’n 40% van de ondervraagden geeft per cadeau 30 à 50 euro uit. Dat budget varieert wel per leeftijdscategorie. Mensen onder de 29 en boven de 60 jaar spenderen meer aan kerstcadeaus dan mensen tussen de 30 en 59. Wellicht hebben personen in die leeftijdscategorie andere prioriteiten en hogere vaste kosten, waardoor ze besparen op presentjes. Allemaal goed en wel, maar wat koop je dan? Een op de drie vrouwen verkiest een tegoedbon of een juweel als cadeau, mannen zijn dan weer te vinden voor een gadget (20%) of een gepersonaliseerd presentje. Weet je niet meteen wat gekocht, koop dan dus gewoon een cadeaubon en voeg een leuk, persoonlijk kaartje toe. Zo is iedereen tevreden!