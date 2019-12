VIDEO. Kat Kerkhofs strikt rol in film: “Een droom die in vervulling gaat”

Programmamaakster Kat Kerkhofs heeft haar stem verleend aan de nieuwe animatiefilm ‘Geheim Agent Roekoeloos’, die binnenkort te zien is in de bioscoop.

Vanaf 25 december kan je Kat Kerkhofs aan het werk horen op het witte doek. Ze vertolkt de rol van de mama van het hoofdpersonage Lance (Jan Van Looveren) in de animatiefilm ‘Geheim Agent Roekoeloos’.

Voor de 31-jarige vrouw van Rode Duivel Dries Mertens (32) is dit haar vuurdoop in de filmwereld, iets waar ze al heel lang van gedroomd heeft. “Een stemmetje inspreken is een droom die in vervulling gaat. Ik vond het heel leuk om me eens in de rol van mama in te leven, de scène waarin ik meespeel is heel ontroerend”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

Sien Wynants en Sean Dhondt

In ‘Geheim Agent Roekoeloos’ moeten de charmante en geestige Lance en zijn tegenpool Walter (Thomas Van Achteren), die dan weer een krak is in gadgets, plots leren samenwerken wanneer Lance in een duif verandert. Lukt dat niet, dan is de hele wereld in gevaar.

De animatiefilm werd geregisseerd door Nico Sturm, die tevens de stem van slechterik Kimura voor zijn rekening neemt. Ook zijn onder meer de stemmen van Sien Wynants en Sean Dhondt in de film te horen.

‘Geheim Agent Roekoeloos’ speelt vanaf 25 december in de bioscoop.