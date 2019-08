Kat Kerkhofs reageert EINDELIJK op ‘ruzie’ met Dries Mertens

Vorige maand circuleerde op sociale media een filmpje waarin Kat Kerkhofs ruzie leek te maken met Dries Mertens op het strand. Kat blikt nu terug op dat moment.

Als echtgenote van Dries Mertens heeft Kat Kerkhofs ook in Italië veel bekijks. Als ze samen in het openbaar vertoeven, gebeurt het dan ook weleens dat ze door passanten gefilmd worden. Dat was begin juli ook het geval, toen Kat en Dries een hevige discussie hadden op het strand. De beelden gingen als een lopend vuurtje rond op sociale media, dus plaatste Kat ze ook maar online, op een ludieke manier.

Belachelijk







De 30-jarige programmamaakster herinnert zich het moment nog goed. “Ik wist dat het filmpje rondging, dus heb ik besloten om het zelf op Instagram te zetten. Ik had zoiets van: ‘ik ga ermee lachen, want dit is zo belachelijk’. Alle getrouwde koppels hebben zoiets al meegemaakt”, vertelt ze aan Radio 2 Vlaams-Brabant.

Handgebaren

Kat schrok wel van het feit dat mensen hen ongegeneerd in het oog houden. “Blijkbaar vinden mensen het leuk om andere mensen stiekem te filmen op het strand. Ik ben daar erg van geschrokken. Je ziet mijn schoonmoeder op de achtergrond ook een plonsje nemen. Het was heel absurd om mezelf zo te zien. Misschien woon ik al wat te lang in Italië en moet ik in het vervolg wat op mijn handgebaren letten. Het was eigenlijk helemaal geen belangrijke discussie, maar ik kan soms nogal hevig overkomen”, klinkt het.

“Niets van aantrekken”

Dries kan dergelijke paparazzitoestanden beter relativeren, mede door het feit dat hij er dagelijks mee geconfronteerd wordt. “Bij Dries is dat duizend keer erger. Het is heel ontnuchterend om naast een wereldster te staan. Dries moest ook erg lachen met het filmpje. Hij vond dat ik me dat allemaal niet moest aantrekken”, luidt het.

Beluister hieronder het bewuste interview: