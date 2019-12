Dit zijn de populairste huistrends voor 2020 op Pinterest

Eens de kerstdagen voorbij zijn, komt 2020 stilletjes aan in zicht. Pinterest heeft voor volgend jaar de populairste huistrends verzameld in een handig overzicht. Wij pikken er de leukste trends uit.

De lijst is het resultaat van een peiling van Pinterest bij al haar gebruikers. In de lijst staan trends waar gebruikers de afgelopen tijd het meest naar hebben gezocht.

Home cinema

Staat er op zolder of bij je grootouders nog een oud projectiescherm en weet je niet wat ermee te doen? Dat komt goed uit, want volgend jaar is het jaar van de thuiscinema. Opgelet, want niet iedereen is in de wieg gelegd om deze trend te kunnen volgen. Je hebt bij voorkeur een uit de kluiten gewassen woonkamer nodig voor een groot televisie- of projectiescherm en bijhorende zetel.

Luisterhoekje

Wie niet de ruimte heeft om een heuse home cinema neer te planten, kan een luisterhoekje inrichten. De bedoeling is om een stukje van je woning in te richten om naar muziek te luisteren. Denk bijvoorbeeld aan felgekleurde luidsprekers, een knusse relaxzetel en een rek met zeldzame vinylplaten voor je platenspeler. Het aantal zoekopdrachten naar deze trend steeg de afgelopen tijd met maar liefst 803%!

Thuisbrouwerij

Dit is een trend waarvoor je uit het goede hout gesneden moet zijn. Elke thuisbrouwer weet dat er veel bloed, zweet en tranen vloeien voor er een druppel gerstenat gedronken kan worden. Vergeet ook niet dat je veel plaats nodig hebt. Thermometers, koelers maatbekers en flessen zijn maar enkele van de basisbenodigdheden die je nodig hebt om het zo geliefde gouden vocht te produceren. Gedurende de afgelopen maanden steeg het aantal zoekopdrachten voor thuisbrouwerijen met 411%.

Zelfgemaakte babypapjes

Jonge ouders die na het verschonen, een badje geven, het huis schoonmaken, koken, werken, slapen, winkelen, troosten en opruimen nog tijd hebben voor een extra activiteit, kunnen nu hun hartje ophalen aan een niet-zo-nieuwe trend die opnieuw populair wordt in 2020: zelfgemaakt babyvoedsel. Ze worden hierin gesteund door een recent onderzoek van de Nederlandse Consumentenbond. Daaruit blijkt dat niet alle papjes even gezond zijn, met name op gebied van het vetgehalte. Wel is de hoeveelheid groente, koolhydraten en eiwit vaak voldoende.

Junglekamer

Dat millennials een hart voor planten hebben, is al langer dan vandaag geweten. Maar in plaats van tevreden te zijn met één of een paar planten, zoeken steeds meer jonge Pinterest-gebruikers naar foto’s van kamers vol planten. Volgens Metro UK wordt deze trend steeds populairder omdat minder mensen de tijd en plaats hebben om een tuin te onderhouden.